Ryan Gosling interpretará al primer hombre en pisar la luna

Según informó el medio especializado The Hollywood Reporter, este filme del estudio Universal se titulará "First Man" y girará en torno a la misión espacial que llevó a Armstrong en 1969 a ser el primer hombre en pisar la Luna.



La cinta se basará en el libro "First Man: A Life of Neil A. Armstrong", escrito por James Hansen, y contará como guionista con Josh Singer, que ganó junto a Tom McCarthy el Óscar al mejor guión original por "Spotlight" (2015).



"First Man" será el segundo trabajo conjunto de Gosling y Chazelle tras "La La Land", la película musical que continúa en cartelera y que ha causado sensación entre el público y la crítica.



Con Emma Stone como coprotagonista, "La La Land" es la gran favorita para los Globos de Oro, para los que logró siete nominaciones, y parte como aspirante destacada en la carrera para los Óscar.



Por otro lado, Gosling tiene pendiente el estreno de "Weightless", la última película del realizador Terrence Malick, y será el líder del reparto junto a Harrison Ford de "Blade Runner 2049", la secuela de la célebre cinta de ciencia-ficción de Ridley Scott.