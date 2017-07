Riera: "Los estudiantes pueden hablar de lo que quieran"

"Nunca hubo la idea de cancelar ningún debate. El comunicado dice con todas las letras estar de acuerdo con los debates de contenido cívico", aseguró en una entrevista con la radio Monumental.

Indicó que la idea del Ministerio es "dejar a cargo" de las autoridades educativas de cada escuela cualquier tipo de debate que gire en torno a cualquier tema específico, porque el objetivo es ofrecer pluralidad y libertad de pensamiento.

"No existe prohibición. Se puede hablar de lo que se quiera, pero organizar las cuestiones operativas", reiteró.

Explicó que se tomaron en cuenta múltiples casos de padres de familia que preguntan por las actividades de sus hijos o por los horarios en que estos se encuentran fuera de la institución o dentro de una actividad no especificada dentro del programa de clases.

"El comunicado asume una realidad que no se puede negar. En la educación pública, como son todos menores, los padres tienen una alta sensibilidad con todo lo que es una actividad extracurricular", refirió.

También recordó el caso de la charla ofrecida por Enrique Vargas Peña en el colegio Comercio 1 y sostuvo que en dicho encuentro "fueron bastante duros" al referirse al Gobierno.

En este sentido, dijo que si el comunicado se percibió autoritario fue porque salió tiempo después de esta y otra actividad en la que estuvo Menchi Barriocanal, quien habló de democracia y libertad de expresión en el Colegio Técnico Nacional (CTN).

"Porque en una democracia abierta esto debía salir antes de las charlas", expresó.

"La charla de Menchi (...) no fue criticada. De esa no recibí retorno ni que hubiera términos inapropiados; lo que sí recibí es que fue muy tranquila, que no hubo muchas preguntas, que estuvieron incluso los profesores", contó.

Dijo finalmente que tomó en cuenta las críticas y por ese motivo decidió "evitar cualquier componente autoritario" y delegar la responsabilidad a los cuatro estamentos de la comunidad educativa, dividida entre profesores, alumnos, directores y padres.

Antecedentes. El documento fue aprobado a principios de julio por la ministra sustituta María del Carmen Giménez Sivulec, durante la ausencia de Riera, según el mismo ministro confirmó en una entrevista televisiva por Unicanal.

El presidente Horacio Cartes había pedido unas semanas antes prisión para Menchi y su esposo, Óscar Acosta, por la transmisión de la quema del Congreso Nacional.