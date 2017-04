“Arturo Pereira, mi padre, era músico y amigo de José Asunción Flores”, comenta Enrique al tiempo de destacar que en la Chacarita de antaño vivían muchos músicos. Arturo, fallecido hace dos décadas, tenía su casa pegada a la de Flores.

Diez años después de su última refacción, el museo –con serios deterioros a causa de la humedad, las hormigas y termitas– fue restaurado por la Municipalidad de Asunción. Colaboraron en esta tarea los alumnos de la Escuela Taller de Asunción y la Escuela Taller San Roque, hogar de canillitas de la Chacarita. La directora del Centro Histórico de la Capital, Carla Linares, dijo que la intervención fue necesaria pues se trata de una construcción en tierra con una técnica antigua, que tiene paredes francesas a través de un entramado de tacuaras con barro.

Vistas. Los jóvenes y los estudiantes hoy se muestran más interesados en conocer la figura de José Asunción Flores, según Enrique Pereira. Este encargado ad honorem destaca las iniciativas de algunos docentes de acompañar a sus alumnos en visitas grupales al museo.

“Los jóvenes siempre tienen otros gustos musicales, los adultos escuchan cachaca, pero es porque no conocen la guarania, por eso no la escuchan, no comprenden el sentido de las letras de Flores”, resaltó.

Al ser simpatizante del comunismo, Flores fue perseguido. Su música fue prohibida durante la dictadura, el compositor fue al exilio. Pereira mostró una foto de Flores con Mao Tse Tung, líder del Partido Comunista de China, indicando que no solo su música, sino su vida y lo que pasó, son importantes destacar.

Mantenimiento. Conservar el museo requiere de tiempo y financiamiento. Numerosas actividades artísticas se realizan frente a la casa de Flores, los visitantes tienen enfrente el mirador. Enrique dice que sería bueno tener trípticos informativos sobre Flores. El encargado piensa en digitalizar algunos archivos fotográficos y las partituras para proyectar en el lugar a fin de que principalmente los estudiantes puedan conocer más al emblemático Flores, pero se necesita apoyo financiero, enfatiza.