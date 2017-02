Rescatados 12 tripulantes de un pesquero hundido en España

El buque, de 24 metros de eslora y dedicado a la pesca de merluza, es un pesquero de la región española de Galicia (norte) denominado "Gure Uxua" y su tripulación está compuesta por españoles, aunque entre ellos también hay un portugués.



Aunque no están claras las causas del hundimiento, el alcalde de la localidad gallega de Cariño -donde está afincado el barco-, José Miguel Alonso Pumar, cree que la embarcación podría haberse visto afectada por "un temporal muy grande" y no tuvo tiempo para encontrar un punto de abrigo cuando regresaba de aguas francesas.



La región se encuentra en alerta por fuerte oleaje.



La tripulación, algunos con síntomas de hipotermia severa, ha sido traslada para su atención sanitaria a las localidades de Gijón (Asturias) y Celeiro (región de Galicia), aunque su estado no reviste mucha gravedad, señalaron las mismas fuentes.