Recomiendan realizar donaciones de sangre

Es sabido que donar sangre es óptimo para la salud, ya que oxigena y mantiene saludable al organismo. Se recomienda hacerlo cada 60 días, dependiendo del estado de salud del donante, según el Instituto de Previsión Social (IPS). Es importante tomar conciencia y practicar este gesto que no es más que demostrar amor a la vida.

Gozar de buena salud, no haber tenido hepatitis después de los 10 años de edad, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 55 kilos, llevar un estilo de vida saludable, no tener comportamiento de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, no usar drogas, no estar embarazada o en periodo de lactancia –luego de un parto se debe aguardar tres meses, y posterior a una cesárea, seis meses– y no haberse hecho tatuaje en los últimos 12 meses son algunos de los requisitos para la donación.