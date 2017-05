Protestan por falta de agua en edificio

Asimismo, señalaron que los dueños del edificio culpan a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) por el problema, pero hasta ahora no hay solución.

Andrea González, una de las residentes del edificio, señaló que el administrador del lugar, Francisco Caló así como su esposa Rosa, no atienden las llamadas telefónicas de los inquilinos y propietarios del lugar.

"No sé hace cuánto tiempo estamos con este problema, pero desde que me mudé hace dos años siempre tuvimos problemas de agua. Hace un mes no tenemos agua, llevamos días sin agua, de repente viene a la madrugada", refirió.

Comentó además que en el edificio habitan familias con niños pequeños y personas de la tercera edad, que ya comenzaron a enfermarse debido a la situación por la cual atraviesan. "Necesitamos agua para poder vivir, es lo más básico. Hay personas que se están enfermando, tenemos meses sin agua", insistió.