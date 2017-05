La reunión se desarrolló en la sede del Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y los participantes expresaron que analizarán el documento para dar una respuesta en una próxima reunión.

El PLRA plantea la firma de un acuerdo, teniendo en cuenta seis premisas, donde en la propuesta principal, los azules proponen que los candidatos a presidente y vicepresidentede la República, así como los candidatos a gobernadores, surjan de elecciones unificadas realizadas por los partidos aliancistas. Para el efecto, se propone que en las elecciones internas a ser realizadas el 17 de diciembre se utilice un padrón ampliado, que consista en la suma de los padrones internos de los partidos que conforman la alianza.

PADRÓN NACIONAL. Los liberales hablan de una elección a padrón ampliado, lo que implica el uso del padrón de los afiliados al PLRA y cada padrón de los partidos o sectores que se sumen a la propuesta. Esto podría representar una traba para el acuerdo.

En ese sentido, Alegre lamentó que por una acción judicial de los colorados oficialistas, no puedan utilizar el padrón nacional. "Sería fantástico ir con un padrón nacional a unas internas completamente abiertas, pero es una cosa que va contra los principios básicos de la democracia que no se pueda utilizar el padrón nacional. Porque el padrón nacional no es del Partido Colorado", reclamó Alegre.

Señaló que se trata de un problema, porque el padrón liberal supera ampliamente a los demás partidos de oposición, pero que el PLRA no se puede achicar para poder competir con otros.

De acuerdo a Alegre, la reunión de ayer es solamente un punto de partida para lo que se pretende llegar.

PLAN B. En la misma propuesta entregada por los liberales, los mismos también plantean un plan B, en el caso que los demás puntos presentados no sean aceptados por los demás sectores.

Dicho plan habla de construir la alianza sobre la base de la experiencia tradicional: acuerdo político de quién lleva la presidencia y quién la vicepresidencia y elegir en cada interna el cargo respectivo.

De acuerdo a los presidentes que conforman la mesa, para el 20 de julio ya se debería cerrar cualquier acuerdo, para estar dentro del cronograma electoral establecido.

