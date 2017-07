"Si ustedes lo oyen, no hagan caso cuando dicen que buscar y abrir fosas donde permanecen nuestros desaparecidos es abrir heridas. Es cerrarlas, algo tan simple como eso, es cerrar heridas y terminar de una vez para siempre con nuestra maldita Guerra Civil", agregó



Almodóvar consiguió hoy su primer Premo Platino y lo hace con el máximo reconocimiento como Mejor Director.



Competía esta noche con Gastón Duprat y Mariano Cohn, por "El ciudadano ilustre"; J.A. Bayona por "Un monstruo viene a verme"; Kleber Mendonça Filho, por "Aquarius", y Pablo Larraín, por Neruda.



Almodóvar recordó también a su equipo y explicó que dedicaba "modestamente" este premio a las familias españolas que aún no han podido recuperar los cuerpos de sus desaparecidos porque "Julieta" es una historia de una pérdida que "no se puede imaginar otra peor".



"Julieta" es un drama que interpretan Adriana Ugarte y Emma Suárez en dos etapas distintas de su vida, que simbolizan el dolor de pérdida de "una hija que cumple 18 años y se va sin una sola palabra".



"Yo no soy padre, ni tan poco madre, pero creo que el dolor de esta ausencia, muda, sin la menor explicación, debe ser de las experiencias más dolorosas para cualquier persona. Cualquier desaparición", señaló.



Entregaron el premio los actores Geraldine Chaplin, Jorge Perugorría y Tony Plana.