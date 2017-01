Payo y Kelembú acamparán en la Plaza de la Democracia

Los manifestantes solicitaron ocupar la Plaza de la Democracia por un periodo de 30 días. El grupo visitará varios Ministerios, el Palacio de Justicia y el Congreso, según señalaron.





"Son ciudadanos paraguayos, no son delincuentes, son personas que están haciendo sus reclamos sociales, políticos y jurídicos, entonces nosotros como ciudadanos no podemos cerrarles las puertas", expresó Ferreiro en contacto con la radio 780 AM.





Afirmó que en la Comuna existe un protocolo de refugiados que brindará agua y servicio higiénico a las personas.





"Nosotros no tenemos ningún tipo de intención de negarle a quienes vienen a reclamar un lugar en Asunción para hacer sus pedidos, ellos hablan de que necesitan 30 días para hacer todos sus trámites. Vamos a ver si esos 30 días pasan ahí o vemos si les llevamos a otro lugar", acotó.





Por su parte, el abogado Paraguayo Cubas dijo que no van a pintar monumentos públicos, pero sí dejarán gigantografías en espacios particulares.





"No vamos a pintar edificios históricos del Paraguay", afirmó.





Dijo que, atendiendo a que el intendente les permitió que se queden en la plaza, irán allí esta misma noche con sus hamacas y este miércoles verán cuáles son las gestiones que van a realizar.





"Si nuestra sed y hambre de justicia son saciados, vamos a estar menos tiempo", afirmó.