No obstante, el informe aclara que para poder mantener esa cadencia la economía tendrá que seguir creciendo al 3,7 % de media anual.



La economista líder del Grupo de Empleo del Banco Mundial y autora del informe, Elizabeth Ruppert Bulmer, aseguró durante la presentación que "la economía tiene capacidad de hacerlo, pero se necesitan políticas públicas y privadas".



La estructura laboral de Paraguay ha cambiado su composición en los últimos años y han empezado a surgir más empleos en el sector servicios que en la agricultura, incentivados, en parte, por el sector privado y la aparición de grandes empresas en los últimos años, según el informe.



Se añade que entre 2001 y 2015, el 40 % de los nuevos trabajos aparecieron en el comercio, seguido de los servicios públicos, con un 20 %, o el sector manufacturero, un 13 %.



El documento también resalta la mejora en la productividad laboral en la mayoría de los sectores, con un promedio del 2,3 % al año.



No obstante, uno de los retos que afrontó el país en los últimos años y que todavía tiene por delante es la formalización del empleo, de acuerdo con el informe.



El Banco Mundial entiende como empleo formal el que realizan los trabajadores asalariados que contribuyen a la Seguridad Social, los empresarios y trabajadores por cuenta propia con una firma registrada.



La creación de empleo formal aumentó un 68 % entre 2008 y 2015, hasta los 372.201 puestos de trabajo, mientras que el informal creció un 32 %, hasta los 178.583.



El empleo informal consiguió reducirse en la agricultura, un 8 %, y en el transporte y las comunicaciones, un 1 %.



Asimismo, también han mejorado los salarios, aunque como apuntó Ruppert, "no todas las personas han evolucionado igual".



Entre estos grupos citó a "las mujeres, los jóvenes, las personas menos cualificadas y la gente rural", que tiene "menos posibilidades de encontrar un trabajo formal".



Las desigualdades salariales también están ligadas a la geografía, ya que la diferencia es mayor cuanto más alejados estén los trabajadores de Asunción, la capital del país.



Durante la presentación de este informe intervinieron distintos expertos y representantes en temas de empleo para comentar y contrastar las cifras del estudio.



La representante del Banco Mundial en Paraguay, Celia Ortega, incidió en que "los buenos empleos no van a surgir por casualidad", y debe incorporarse este asunto tanto a la agenda pública como a la privada.



En este sentido, también se recalcó la necesidad de una mayor presencia privada como agentes creadores de empleo, ya que "en los próximos años el empleo público no va a poder crecer al ritmo del pasado", según el presidente de la Federación de la Producción, Industria y Comercio (Feprinco), Beltrán Macchi.



Por su parte, el representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Víctor Insfrán, se centró en la importancia de que la población aporte con sus rentas a la Seguridad Social y que se controle "la alta evasión impositiva".



En este sentido, el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, reconoció que las autoridades son "conscientes" del "gran déficit de la seguridad social".



Asimismo, todos los participantes en este encuentro coincidieron en la necesidad de mejorar la educación y la capacitación de los trabajadores para facilitar su acceso al mercado laboral. EFE