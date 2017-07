"No estamos en tiempos de Pascua para resucitar nada, yo no creo, yo creo que es una información como para instalar de nuevo el tema, pero no creo que haya una remota posibilidad de poder reflotar el tema de la enmienda", expreso.

Lugo sostuvo que la enmienda no está en la agenda del Frente Guasu, informó Radio 1000.

Consultado sobre sus proyectos políticos en el futuro, explicó que solo tiene dos posibilidades: la de ser senador o quedarse en su casa."Quedarme en casa es lo más cómodo", afirmó el legislador.