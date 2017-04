Pablo Larraín dirigirá "The True American", con el actor Tom Hardy

El director de las aclamadas "Neruda" y "Jackie" estará al frente de el filme "The True American", basado en hechos reales y que contará con el protagonismo del actor británico Tom Hardy.

La nueva película está basada en un libro de no ficción llamado "The True American: Murder and Mercy in Texas", firmado por Anand Giridharadas, según informa el medio especializado Deadline.