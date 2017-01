Óscar 2017: Ryan Gosling y Emma Stone fueron nominados

"La La Land", "Moonlight", "Manchester by the Sea", "Arrival", "Fences", "Hidden Figures", "Lion", "Fences", "Hell or High Water" y "Hacksaw Ridge" son las aspirantes al premio de mejor película en la 89 edición de los Óscar, anunció hoy la Academia de Hollywood.









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}