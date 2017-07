"No te tenemos miedo Horacio Cartes", dice Stiben Patrón

El joven se dirigió al presidente de la República, Horacio Cartes, y le dijo que se juntarán contra él todos los sectores democráticos.

"No te tenemos miedo Horacio Cartes, ya les vencieron nuestros antepasados a Stroessner, después de 35 años de una ardua lucha, ya corrió sangre, ya hubieron presos políticos, esto no es nuevo para los luchadores. Te digo, Horacio Cartes, que vamos a juntarnos todos los sectores democráticos contra vos. El fantasma de Stroessner y la tiranía no van a volver", expresó en comunicación con NoticiasPy.

Dijo además que van a luchar porque desean saber quién dio la orden de asesinar al joven liberal Rodrigo Quintana en la madrugada del 1 de abril, en el interior del local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Afirmó que siempre volverá a manifestarse, con más ganas y más fuerza. "Si me tengo que volver a ir preso, me voy a ir por luchar y defender la democracia, me voy a ir pero con orgullo", acotó.

"Te digo, Horacio Cartes, que así como pediste mi prisión, así como pediste prisión de varios periodistas, te digo que la democracia está más vigente que nunca, por más que quieras coartar la libertad de expresión, por más que quieras coartar la libertad de prensa comprando medios y obligándoles a los medios a no tocar temas que a vos no te gusten, acá estamos los jóvenes y vamos a ser la vanguardia, estamos organizados y vamos a seguir luchando", expresó.

El Tribunal de Apelación en lo Penal revocó la prisión del dirigente liberal Stiben Antonio Patrón Cáceres y le concedió el arresto domiciliario este viernes.

El juez Gustavo Amarilla aplicó lo solicitado por el Tribunal y lo citó para este viernes en horas de la mañana en el Palacio de Justicia, en donde le informó sobre la decisión.

El joven es uno de los imputados por la supuesta fabricación de las bombas molotov en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) entre el 31 de marzo y el 1 de abril pasado.