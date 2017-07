"Me cansé y tuve frío, entré al monte, vi un lugar despejado y ahí me quedé a descansar. Tuve mucho frío y no pude dormir, recé mucho, no lloré, tuve muchos calambres, pero no lloré", señaló con una picaresca sonrisa.





"A la mañana siguiente seguí caminando, escuchaba los gritos a lo lejos, pero no respondí porque estaba muy cansado. Tenía hambre, pero no pasé sed porque tomé agua limpia de una laguna. Encontré a mi gente porque una antena me sirvió de guía. Cuando me encontró don Justi no pude hablar", siguió relatando.



La desaparición de José Carballo tuvo en vilo a todo un país, que respiró aliviado al enterarse de que fue encontrado sano y salvo. El hecho sucedió en un establecimiento ganadero del Departamento del Alto Paraguay.