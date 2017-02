Mujica dice que una guerra comercial es un peligro "latente"

Mujica explicó que un país pequeño como Uruguay tiene que tener una "economía abierta" debido a su necesidad de importar y de vender "mucho al exterior", un factor determinante, a su juicio, para que luego se puedan impulsar otras políticas en el país.



Asimismo, dijo que en ocasiones anteriores los problemas de la economía mundial han sido "determinantes" para el país suramericano.



"Vi caer en mi juventud al Partido Colorado luego de haber gobernado 90 años porque le cayeron los términos de intercambio de la noche a la mañana", contó.



"Y recuerdo a Luis Batlle, presidente de la República (1947-1951 y 1954-1958), desmayarse en EE.UU. por ir a pelear para ver si sacaba unos pesos más para la venta de carne que teníamos en aquella época", añadió.



En ese sentido, alertó que tras la aparición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "no sabemos si no tenemos una guerra comercial en puertas".



"Somos un país de 3 millones y poco habitantes, y que estamos en un mundo convulsionado, y que no sabemos qué va a pasar con la economía internacional", concluyó el ex presidente.