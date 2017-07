Muere en un hotel de California el actor John Heard

Heard fue célebre por su participación en películas como "Home Alone", en la que encarnaba el papel del padre del personaje interpretado por Macaulay Culkin.



Según TMZ, que cita fuentes de la familia no identificadas, el actor fue encontrado muerto anoche en la habitación de un hotel de la localidad californiana de Palo Alto.



Al parecer, la policía fue requerida para prestar asistencia al intérprete por una emergencia médica no especificada, pero solo se pudo certificar su muerte en ese lugar.



De acuerdo con un representante del actor, Heard había sido intervenido por una cirugía menor en la espalda el miércoles y se estaba reponiendo en ese hotel de Palo Alto.



Aparte de su papel en las dos películas de "Home Alone", Heard participó en series de la televisión como "Miami Vice" y "The Sopranos".



El actor, que había nacido en la ciudad de Washington, fue nominado para un premio Emmy por su papel como un policía corrupto en la serie "The Sopranos".