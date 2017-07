Médicos extranjeros apuntan a atender a 7.000 pacientes

“El objetivo que tiene la fundación con esta misión es llegar a unas 7. 000 personas, entre consultas y cirugías. De esas, se espera que el 10% sean de cirugías. Tienen como meta atender unas 700 personas por día”, refirió la viceministra de Salud, doctora María Teresa Barán.

En cuanto a los procedimientos, detalló que se realizarán cirugías maxilofaciales, ortopédicas, ginecológicas, generales, etc. También realizarán la colocación de marcapasos. “Son cirugías complejas y de alta complejidad. Los pacientes que serán beneficiados ya fueron seleccionados. Pero eso no significa que otras personas no puedan venir a consultar para que los médicos evalúen su caso”, indicó.

Refirió además que se montará una gran carpa para que los pacientes que lleguen al hospital puedan ser atendidos por los médicos.

Capacitación. Barán señaló que los médicos extranjeros no solamente estarán realizando las atenciones, sino también interactuarán con médicos del Hospital Nacional y de otros centros asistenciales. “Será una capacitación en campo, donde se realizarán los intercambios de conocimientos y experiencias”, expresó.

Agregó que esta misión también servirá para ir avanzando en el cumplimiento de las cirugías que estaban programadas.

Los profesionales norteamericanos también proveerán los insumos y medicamentos durante las jornadas, lo que quedarán en donación para el Ministerio de Salud Pública, según comentó la viceministra. Los materiales llegaron vía marítima y no en el avión del ejército estadounidense que estuvo en el aeropuerto. Los interesados pueden acudir al hospital de Itauguá o bien llamar al (0294) 324-521 para informes.