Masiva llegada de campesinos a la Plaza de Armas

Para mañana martes, desde las 06.00, organizan una marcha por la calle 14 de Mayo y Avenida Perú. Por el momento, la calle Paraguayo independiente,se encuentra clausurada entre las calles 14 de Mayo, Alberdi y Chile, para el ingreso de automóviles.

Luis Aguayo, de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Mcnoc), habló con el equipo de ULTIMAHORA.COM acerca de los puntos que exigirán ante las autoridades para su debido cumplimiento.

"Condonación de la deuda de los pequeños productores que están en la planilla, la legalización de todos los asentamientos campesinos y reactivación productiva, un plan de crédito, un plan de mercado para socorrer la crisis", especificó el dirigente campesino.

Además explicó sobre los aspectos que aquejan a las familias campesinas. "Ante el incumplimiento y agravamiento de la agricultura familiar campesina firmada en el acuerdo del 23 de abril del año pasado, el fracaso de la política agraria y crecimiento de la pobreza que lleva a la agricultura familiar campesina a una crisis", manifestó.

Resaltó que la venida de los campesinos no es solo por los puntos expuestos más arriba, ya que también luchan por "dejar un proyecto más estratégico para no repetir esta situación no favorable para la agricultura familiar indígena".

A la par de las negociaciones, continuarán con más actividades en los días siguientes durante la estadía de las organizaciones campesinas. Las mismas se darán a conocer a la par de las actividades realizadas.