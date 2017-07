"Tomen la nómina de todas las instituciones, empresas y organicémonos (...) tienen que configurar el Comité Constituyente por empresa y agarrar la nómina y llamar a todos los trabajadores y organizar la forma en que van a ir a votar", dijo Maduro el jueves en un evento con trabajadores estatales.

"Y al final del día revisen la nómina, si tenemos 15.000 trabajadores, deben votar los 15.000 trabajadores, sin ninguna excusa, empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por gobernación, alcaldía por alcaldía, vamos todos a votar por la Constituyente. ¿Se entiende?", enfatizó.

En elecciones previas, trabajadores públicos han denunciado que fueron presionados a participar o abstenerse. Cientos de empleados, incluidos policías y administrativos, dijeron que fueron despedidos en 2016 por firmar a favor de un referéndum revocatorio contra Maduro.

Actualmente existen en Venezuela unos 2,8 millones de empleados estatales.

Esta semana, la oposición dijo que el 16 de julio organizará un plebiscito para desafiar la instalación de la Asamblea Constituyente, pero Maduro ha dicho que la consulta no será vinculante. Y, de llegar a un número significativo de votantes, la oposición adelantó que convocará a un paro nacional que presione a Maduro a acoger los resultados.

"Esto es la locura: trabajador que no vaya a votar será despedido si no demuestra con veracidad el porqué no fue a votar ¿Es democracia o dictadura?", dijo un trabajador de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que pidió proteger su identidad para no poner en riesgo su empleo. "Sí, yo iré a votar. Nulo. Y luego iré a PDVSA a decir que ya cumplí", agregó.

Más tarde, el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, monseñor Diego Padrón, dijo que si se llega a celebrar la Constituyente, Venezuela se convertirá en una "dictadura militar".

"Esta Asamblea será impuesta por la fuerza y su resultado será la constitucionalización de una dictadura militar, socialista, marxista y comunista", dijo el sacerdote durante un acto del episcopado venezolano.

La Iglesia, que por años ha estado enfrentada con el Gobierno socialista de Venezuela, reclama que Maduro no haya hecho un referendo previo a los ciudadanos para consultarles si quieren una nueva Constitución. El mandatario ha prometido someter a consulta popular la nueva carta magna.