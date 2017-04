Con relación a todo lo que ocurre dentro del Congreso, dijo que "se trata de un festival de hipocresía donde muchos no se salvan". Prefirió, al final, no dar nombres de "hipócritas" porque aseguró no ser juez de nadie para hacerlo.





La tesis de su abogado, Marcos Fariña, es que Lugo y todos los demás ex presidentes de la República están habilitados según la misma Constitución Nacional, por lo que el ex mandatario no necesita de la enmienda para una posible candidatura.





Según el abogado, la Constitución en su artículo 229 dice que "El presidente de la República y el Vicepresidente durarán cinco años improrrogables en el ejercicio de sus funciones, a contar desde el 15 de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelegidos en ningún caso", lo que, textualmente, se entiende que solo habla de mandatario en ejercicio, dijo.





Cree que la interpretación, teniendo en cuenta a la etimología, de la palabra reelección refiere a que "s la postulación inmediata para ocupar un cargo que ya se está ocupando".