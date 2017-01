Agregaron, además, que muchas veces las personas no logran confesar lo que les pasa mediante las palabras y es ahí donde las caritas del WhatsApp juegan un buen papel.





Este suceso no es algo a lo que hay que dejar de prestarle atención debido a que opera de manera neurológica en los seres humanos e influye incluso en el estado de ánimo del receptor.





"Cuando una persona ve emojis se encienden diferentes regiones del cerebro. Vemos algo neurológicamente diferente, lo que implica que funcionan como comunicación no verbal", comentó Linda Kaye, profesora de psicología, en contacto con la CNN en Español.





Este estudio fue concretado en el 2016, en donde descubrieron algunos rasgos de diferentes personalidades gracias al uso que las personas le dan a estos emoticones por medio de las redes sociales.





MÁS SIMPÁTICAS





Según los entendidos en la materia, quienes utilizan estos emoticones son personas más simpáticas o tienden a serlo, subrayaron.





Los emojis también son muy utilizados por quienes al hablar muestran muchas expresiones fáciles y normalmente utilizan este recurso en el mundo digital tras haber encontrado un sustituto ante la distancia.





"Comunica sobre lo que comprendemos de los demás y da pie sobre cómo y hasta dónde podemos interactuar con la gente. Entre más consciente sea la persona de sí misma, menos usará esos emojis", refirió la psicóloga Kaye.





Dieron a conocer también que las edades influyen mucho en el envío de los emoticones. Aunque esto tiene que ver igualmente con el uso y el poder de las redes sociales u otras aplicaciones que sirven para interactuar desde la distancia con la gente.





El estudio reveló que el 80% de las personas que participaron en la investigación usan emojis cuando envían un mensaje, mientras el 76% los utiliza en Facebook y solo el 15% lo hace en correos electrónicos.





Expertos añadieron que las personas que no utilizan emoticones son seres que no saben comunicarse de manera afectiva y no saben dar una respuesta emocional.





"Es algo que existe en este momento y la gente necesita utilizarlo", finalizó diciendo una de las investigadoras a la cadena CNN.