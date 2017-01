Estaba a bordo de una camioneta Nissan Terrano con chapa AUN 746, cuyo dueño legal es su padre, identificado como Silvio Isidro Melgarejo. El joven sostuvo que a las 11.30 de este martes fue la última vez que vio el rodado. A las 15.00 del mismo día ya no estaba en el lugar donde lo había estacionado.





"Me dijeron que en ciertas zonas no tiene cámaras de circuito cerrado y tampoco hay registro de que la camioneta haya salido. Tampoco anotaron cuando ingresé porque no estaba ningún guardia en el lugar. Eso es llamativo, debido a que siempre toman los datos de la persona en los puntos de acceso", comentó a ULTIMAHORA.COM





El hombre logró denunciar el hecho ante la Comisaría 12. ª Metropolitana y la Fiscalía tomó cartas en el asunto. Aún no comunicaron quién será el fiscal del caso.





"En cuestión de horas robaron el vehículo y nadie puede darme una respuesta. Las autoridades dijeron que las cámaras incluso "están de adorno" porque no funcionan. Un guardia me dijo que en ningún momento vio el vehículo ingresar", comentó.





El joven se afligió debido a que los delincuentes aprovecharon que su esposa estaba dando a luz para apropiarse de un bien suyo. Las autoridades aún no saben darle una respuesta y la camioneta sigue con paradero desconocido.