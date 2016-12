La ministra india que hace milagros en Twitter

Su "innovador estilo de 'Twitter diplomacia'" la ha colado esta semana en la lista de Pensadores Globales 2016 de la revista estadounidense Foreign Policy, aunque el reconocimiento se queda pequeño al compararlo con los riñones que agradecidos tuiteros le ofrecieron el mes pasado tras conocer que necesitaba un trasplante.



El pasado julio, Imran Khokhar recibió varios mensajes en su página de Facebook alertándole de la situación de cerca de 10.000 trabajadores indios sumidos en una grave crisis alimentaria por impagos de las empresas que les habían contratado en Arabia Saudí, según explicó a Efe.



"¿A dónde debo acudir?", se preguntó el joven tras recibir los preocupantes mensajes. Alguien le sugirió que probase suerte con el primer ministro indio, Narendra Modi, muy activo en las redes sociales, pero el dirigente no respondió a su llamada de auxilio en Twitter.



Desesperado, una noche decidió tuitear a la titular de Exteriores, quien, haciendo honor a su largo historial de "ciberproblemas" resueltos, le respondió por la "mañana" con una promesa de ayuda inmediata.



Ese mismo día, relata Khokhar, el Gobierno indio y varias ONG repartieron comida a los trabajadores en Arabia Saudí y poco después comenzó la repatriación gradual de miles de ellos.



Aquel fue probablemente el episodio más conocido de la heroína de Twitter, aunque también fue especialmente memorable aquella noche de marzo en la que la ministra, a las 03.30 de la madrugada, ayudó a evacuar a una monja atrapada en el conflicto de el Yemen o aquella otra en la que salvó la luna de miel de una pareja de recién casados.



El 8 de agosto, el joven fotógrafo Faizan Patel tuiteó a Swaraj una foto suya en un tren de Italia, el asiento de al lado ocupado únicamente por una instantánea de su mujer, que no había podido acompañarle tras perder su pasaporte a última hora.



Pero la ministra de los tuiteros no iba a dejar que sus paisanos se quedasen sin luna de miel por un mero trámite burocrático y, apenas cuatro días más tarde, Patel tuiteaba al mundo una nueva foto en el país europeo, esta vez abrazado a su joven esposa.



Claro que entre tanto extranjero en apuros en la India e indio en apuros en el extranjero, siempre hay alguno que se aprovecha de la situación.



Cuando el pasado junio un hombre envió varios mensajes a la política pidiéndole ayuda porque su "defectuosa" nevera se había estropeado tras sólo dos meses de uso, la regañina de Swaraj desató una oleada de carcajadas entre sus más de 6,8 millones de seguidores.



"Hermano, no te puedo ayudar con problemas de una nevera. Estoy muy ocupada con seres humanos en peligro", respondió entonces la ministra, ni corta ni perezosa, al atrevido cliente de Samsung.



Anécdotas aparte, quizás otorgar visas a personas enfermas es uno de los deseos que más veces ha cumplido la Mamá Noel de las redes sociales desde que a mediados de 2014 se puso al frente de la cartera de Exteriores.



La egipcia Eman Ahmed Abd El Aty, de 36 años y un peso estimado de unos 500 kilos, fue una de las últimas afortunadas en recibir los favores médicos de Swaraj, gracias a quien pronto será operada en una clínica india.



Aunque el cirujano Muffazal Lakdawala, del Centro de Operaciones Quirúrgicas para casos Digestivos y de Obesidad (CODS) de Bombay, se había ofrecido a intervenir a la mujer de forma gratuita, la embajada de la India en El Cairo denegó la solicitud de visado de la paciente.



La obesidad de la joven, que lleva 25 años sin salir de su casa, le impidió presentarse en persona en la legación diplomática como se requería, explicó a Efe Lakdawala, quien desesperado decidió la semana pasada tocar a la puerta de @SushmaSwaraj.



"Y para mi sorpresa respondió, (Swaraj) está hospitalizada y aún así respondió", indicó el doctor, incrédulo ante las apenas "12 horas" que su paciente egipcia tardó en recibir una llamada de la embajada india confirmando su visado.



Tanto ha ayudado la ministra con su "Twitter diplomacia" que cuando recientemente le tocó a ella el turno de ocupar cama en un hospital por problemas en los riñones, varios tuiteros le ofrecieron sus órganos para el trasplante que necesitaba.



Y hasta Twitter India, en un poco habitual gesto, publicó esta semana un vídeo recopilatorio para desearle una pronta recuperación a "Nuestra Superestrella en Twitter".