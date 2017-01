La La Land sigue en racha y logra 11 nominaciones para los Bafta

Chazelle aspira además al Bafta al mejor director junto a Ken Loach, Denis Villeneuve (La llegada); Kenneth Lonergan (Manchester frente al mar) y Tom Ford (Animales nocturnos).

Después de La La Land, que narra las vicisitudes de una actriz y un músico en Los Ángeles, los filmes con más nominaciones son La llegada y Animales nocturnos (9), y Manchester frente al mar (6).

Yo, Daniel Blake, Animales fantásticos y donde encontrarlos –dirigida por David Yates con guion de JK Rowling–, Lion y Hacksaw Ridge tienen 5 cada una.

Yo, Daniel Blake y la cinta de Rowling optan, entre otros, al premio de mejor filme británico junto con Notes on Blindness, de James Spinney y Peter Middleton; American Honey, de Andrea Arnold; Denial, de Mick Jackson; y Under The Shadow, de Babak Anvari.

Julieta, de Pedro Almodóvar, compite como mejor película de lengua no inglesa con Mustang, de Deniz Gamze Ergüven y Charles Gillibert; Dheepan, de Jacques Audiard y Pascal Caucheteux; Son of Saul, de László Nemes y Gábor Sipos; y Toni Erdmann, de Maren Ade y Janine Jackowski.

ACTORES. Los nominados a mejor actor en esta 70ª edición de los Bafta son Ryan Gosling (La La Land); Casey Affleck (Manchester By The Sea); Jake Gyllenhaal (Nocturnal Animals); Andrew Garfield (Hacksaw Ridge) y Viggo Mortensen (Captain Fantastic).

Al premio a la mejor actriz aspiran Emma Stone (La La Land); Amy Adams (Arrival); Emily Blunt (The Girl on The Train), adaptada de la novela homónima de Paula Hawkins; la protagonista de Jackie, Natalie Portman, y Meryl Streep, por Florence Foster Jenkins.

Los nominados como mejor actor de reparto son Aaron Taylor-Johnson (Animales nocturnos); Dev Patel (Lion); Hugh Grant (Florence Foster Jenkins); Jeff Bridges (Hell or High Water) y Mahershala Ali (Moonlight).

En el apartado de mejor actriz de reparto, figuran Hayley Squires (I, Daniel Blake); Michelle Williams (Manchester By The Sea); Naomi Harris (Moonlight); Nicole Kidman (Lion) y Viola Davis (Fences).

La actriz española Laia Costa (Victoria) está nominada al premio de mejor intérprete revelación, el único que vota el público –por internet–, y compite con Lucas Hedges, Ruth Negga, Anya Taylor-Joy y Tom Holland. EFE