"La La Land" empata el récord histórico de nominaciones al Óscar, con 14

Los Ángeles (EE.UU.), 24 ene (EFE).- El musical "La La Land" se erigió hoy en la gran favorita para la 89 edición de los Óscar con un total de 14 nominaciones, empatando así la cifra récord obtenida previamente por "Eva al desnudo" (1950) y "Titanic" (1997).

El filme aspira a llevarse la estatuilla en los campos de mejor película, mejor director (Damien Chazelle), mejor actor (Ryan Gosling), mejor actriz (Emma Stone), mejor fotografía, mejor vestuario, mejor montaje, mejor canción original (por "Audition, The Fools Who Dream" y "City Of Stars") y mejor banda sonora.