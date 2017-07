La importancia de estar vivo

Blas Brítez – @Dedalus729

En 1895, tres meses antes de ser juzgado por su homosexualidad, Oscar Wilde escribió la mejor de sus piezas teatrales, una comedia de enredos sobre la identidad y la honestidad: The importance of being Earnest. En el juego de apariencias de la aristocracia londinense que retrata la obra, el juego de palabras inglés es su respiración natural: Ernest y earnest suenan igual. Un nombre y un adjetivo: serio, sincero, honesto. Exactamente lo que los jóvenes personajes de Wilde no son y que la traducción castellana no suele registrar. La importancia de llamarse Ernesto es la importancia de ser serio, sincero, honesto.