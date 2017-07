La fragmentación del hábitat provoca la extinción de los mamíferos

La fragmentación del hábitat contribuye al riesgo de extinción de los mamíferos, y cuanto mayor sea esta, tanto mayor es el peligro, según un estudio publicado en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).









0



{[ titulo ]} {[ epigrafe ]} {[ copyright ]}