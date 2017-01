Kotex aconseja a las mujeres cuidar el cuerpo en el verano

a su marca Kotex acerca a algunas recomendaciones de la médica ginecóloga y obstetra Ena Victoria Ramírez Peñuela que las mujeres deben tener en cuenta durante el verano. Se trata de una temporada que exige más cuidados en la piel, el cuerpo, la alimentación y la zona íntima, por lo que la doctora Ramírez recomienda estar protegida para disfrutar más. Algunas de las recomendaciones son: No quedarse con el traje de baño mojado, porque podría favorecer a la aparición de infecciones, utilizar ropa cómoda de algodón y en los días más femeninos usar la protección que más se adapte a las necesidades, por lo que es recomendable cambiar reiteradas veces las toallitas o tampones. No depilarse por completo, claramente es mucho más cómodo cuando se usa bikini, pero la anatomía del cuerpo es sabia y los vellos cumplen funciones como la de proteger el pubis de fricciones o para no entrar en contacto directo con el agua.