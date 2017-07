Fueron ochos los concejales municipales quienes decidieron no aprobar el documentos durante la sesión ordinaria de este martes. Mientras tres colorados oficialistas votaron a favor del informe entregado por la jefa comunal.

Los que votaron por el rechazo son Herminio Corvalán (Tekojoja), Miguel Prieto (Independiente), Celso Miranda (Independiente), María Portillo (PLRA), Teodoro Mercado (PLRA), y los colorados Lilian González, Juan Ángel Núñez y Juan Carlos Barreto.

La conocida como multibancada cuestiona varios puntos administrativos presentados en el informe de la intendenta Sandra McLeod.

El concejal Miguel Prieto mencionó que una de las supuestas irregularidades es la auto adjudicación de G. 3.000 millones por parte de la jefa comunal para la contratación de más jornaleros. Alega una violación del artículo 190 de la ley orgánica municipal.

También cuestiona que los ingresos de G. 481 millones, correspondientes a las recaudaciones del municipio, no fueron depositados al 31 de diciembre. El edil dijo que McLeod no envió ningún documento explicando porque no se realizó el depósito.

"Otra observación se refiere al rubro 390, que corresponde a bienes de consumo. En el año 2016 se gastó G. 1.822 millones. Hemos solicitado legajos y facturas sobre el uso de rubro y el ejecutivo no envío un solo documento”, refirió.

Entre otras supuestas irregularidades, el concejal señala que en el balance general presentado existen diferencias en el monto gastado en el rubro de combustibles y lubricantes. Alegó que no se justificaron un total de G. 450 millones.

RESPUESTA. David Espinola, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de CDE, refutó los puntos cuestionados por los concejales municipales. Sobre la auto adjudicación de G. 3.000 millones dijo que la intendenta está facultada para realizar modificaciones presupuestarias dentro de un mismo programa debiendo informar a la Junta.

“Es un error de concepto de parte de ellos que dicen que debería haber aprobado eso, siendo que la ley expresa que la intendencia puede modificar por resolución fundada, se ha informado a la junta municipal en el informe cuatrimestral”, explicó.

Con relación a los gastos de combustibles y lubricantes, el administrador calificó como ridículo el cuestionamiento. “No pueden poner por ejemplo 35 mil litros de nafta o diésel porque los que nos entregaron son vales de combustibles por un monto determinado y con eso se compra el combustible, todas estas facturas tienen timbrado, fecha y está registrado en el Ministerio de Hacienda”, refirió.