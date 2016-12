Juego de tronos fue la serie de tevé más pirateada del año

Completaron el podio de contenidos televisivos más pirateados en 2016 la serie sobre zombis The Walking Dead y el show de ciencia-ficción –también de HBO– Westworld con su primera temporada.

OTRAS. Por detrás se situaron las producciones televisivas The Flash, Arrow, The Big Bang Theory, Vikings, Lucifer, Suits y The Grand Tour, que cerró el listado de las diez series más pirateadas.

Asimismo, TorrentFreak detalló que los usuarios comparten archivos con cada vez mayor calidad, pasando de videos con definición de 480p a formatos de 720p o 1080p. EFE