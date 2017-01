Joven ingirió soda cáustica y está grave

"Rastros de violencia en el rostro no tiene, pero sí está sin ceja y sin cabello, la joven no pudo hablar mucho, dijo que tomó soda cáustica y estaba vomitando sangre", explicó Nancy Gamez en contacto con ULTIMAHORA.COM.

Afirmó que la joven se encuentra en grave estado, su boca está toda hinchada y el labio le sangraba. La misma fue auxiliada por una vecina que la llevó hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, en donde está siendo asistida por los médicos.

"No dijo casi nada la nena, no quiere hablar, no va a denunciar, tiene miedo", acotó.

Comentó además que necesita ayuda de la ciudadanía para costear los gastos de medicamentos, ya que en el hospital no tienen muchos insumos y la misma no tiene ningún familiar.

"Pedimos auxilio para que le ayuden con algunos medicamentos, tiene que hacerse radiografia, ecografías y tiene que ser en (sanatorio) privado, tampoco hay forma de llevarle a Asunción", indicó.

La menor de 15 años es de la Colonia 15 de Agosto y vivía con su abuela, trabajaba como empleada doméstica en una vivienda y se presume que su patrona la obligó a ingerir la soda cáustica.

Según los primeros datos que se manejaban, la misma habría sido encontrada con el marido de la patrona y esta le cortó las cejas y el cabello, y la obligó a ingerir lavandina; sin embargo, posteriormente la víctima confirmó que ingirió soda caústica. No obstante, no acusó a nadie del hecho ya que no podía hablar más debido a su estado de salud.