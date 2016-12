Patricia se desempeña como profesora de inglés y encargada de la sección infanto-juvenil de la Biblioteca Roosevelt del Centro Cultural Paraguayo Americano. En el 2015 sufrió una caída y, a partir de ese momento, su vida cambió por completo.

La llevaron hasta un centro asistencial, donde le comenzaron a pedir estudios médicos cada vez más complejos, ya que no hallaban la razón de aquella rara caída. Pasó un mes internada en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Finalmente le sacaron una muestra de médula para enviar a Estados Unidos, pero IPS no contaba con los recursos para el estudio y el envío, así que sus compañeros de trabajo rápidamente organizaron diversos eventos para juntar el dinero.

La muestra fue enviada y el diagnóstico se confirmó en el 2016, primeramente con los resultados enviados desde Estados Unidos, que posteriormente fueron corroborados por el IPS. Patricia descubrió ahí que sufre de esclerosis múltiple remitente recidivante.

"En ese momento me quebré, cambió mi vida, me aislé. Me refugié en los libros y la lectura, mis amigos se alejaron, al igual que mi novio, pero luego junté todos los pedazos que me quedaron y decidí enfrentar la situación", señala.

Interferón. Era una palabra que Patricia jamás había escuchado en su vida, pero a partir de ese momento supo que la acompañará por dos largos años. "Se trata de una inyección que me cambió la agenda y me habitué a eso, a usarla una vez por semana", manifiesta.

El costo del medicamento oscila los G. 10 millones por ampolla y los médicos le dijeron que necesitaba aplicarse uno por semana. Lo dramático es que para ella era imposible costear ese tratamiento.

"Recorrí cada piso de IPS, cada oficina, cada ventanilla gestionando yo misma bajo la dirección de mis médicos. Primeramente te empadronan, luego tiene que salir una resolución y lleva mucho tiempo de gestión, pero lo logré, no me dejé vencer", recuerda.

Otro de los puntos que resaltó la joven es que la empresa haya estado al día con IPS, ya que en su largo vía crucis también conoció a pacientes que, como ella, llegaban con el mismo objetivo pero se encontraban con la sorpresa de que la empresa para la cual prestaban su servicio no estaba al día en sus pagos, por lo que el trámite quedaba estancado.

"Uno de mis principales pilares para seguir adelante son mis compañeros y directivos; su apoyo es fundamental para que yo siga de pie", manifestó con lágrimas la joven luchadora.

El objetivo del medicamento es que disminuyan las recaídas y que la enfermedad no avance. Patricia utiliza un bastón para apoyarse al caminar y solo se moviliza en taxi para evitar alguna caída.

Además del mencionado medicamento, también se realiza otros tratamientos, como fiosioterapia, según comentó. Los días que se aplica el Interferón deben coincidir con algún día libre, ya que las secuelas inmediatas no le permiten volver al trabajo.

Finalmente, Patricia manifestó que pone todo de su parte para que el tratamiento dé resultado porque sabe que la sonrisa y el buen humor también son importantes. En cuanto al trabajo, dijo que hay días difíciles pero que ama lo que hace y el apoyo que recibe es lo que la mantiene con esperanzas para continuar.

Este viernes 30 sus amigos realizan una actividad solidaria en la sede central de su lugar laboral, una feria de libros que fueron donados, y todo lo recaudado será para suplir los gastos del tratamiento y traslado de Patricia Sanabria Martínez. La feria será de 08.00 a 17.00 en la sede central del CCPA (España 352 casi Brasil).