El objetivo del hombre es ocupar un lugar dentro de la Cámara Alta en el año 2018 por medio de un equipo "que tenga la victoria asegurada", según anunció ante la prensa este jueves.





"Quiero hacer un movimiento de gente intachable, buena, solo yo voy a ser el malo dentro parece, pero quiero hacer un movimiento libertario con filosofía bien liberal como siempre fui. Esta es mi idea que capaz hace 20 años no prendía", dijo en la 970 AM.





Sostuvo que dentro del Partido existe un vacío grande debido a que existen personas que quieren volver "a lo bueno", que no quieren ganar por ganar comprando votos y mintiéndole a la gente, refirió.





"Quiero llegar al 60% que nunca votó. No se les puede arrear, están fuera de los movimientos tradicionales. Voy a ver si puedo, si no me sale paciencia, alguien siempre va a quedar", comentó.





"Vamos a ser valientes. Hay que decir las cosas como son. La gente está cansada de las mentiras. El mal elector paraguayo responde a los sentimientos y a la conveniencia entonces vamos a hacer un movimiento sobre la libertad individual", agregó.