Cada patrullera tuvo un costo final de USD 36.900, mantenimiento incluido, y el precio inicial era de USD 40.000, informaron las autoridades de la binacional. Las ambulancias costaron USD 48.650 cada una e incluyen el equipamiento especial médico y mantenimiento del vehículo por hasta 100.000 kilómetros. En total, el desembolso alcanzó la cifra de USD 6.122.500.

Itaipú informó que las adquisiciones se dan a través de convenios firmados con las instituciones pertinentes. En uno de ellos se solicitó a la Fundación Tesãi la compra de las ambulancias, que deberá entregar al MSP.

En el caso de las patrulleras, la entidad, conforme a un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), solicitó la adquisición de las unidades policiales.

El lado paraguayo de la hidroeléctrica indicó que la compra se dio a través de un registro de precios, que incluye el mantenimiento, y que se hicieron consultas de precios y disponibilidad para la entrega. La marca de los vehículos es Toyota y las adquisiciones se hicieron de la firma Toyotoshi. Los montos están presupuestados dentro del rubro de responsabilidad social, enfatizó.

Del total de patrulleras, 100 fueron entregadas a la Policía, una a la División Criminalística y cinco (negras sin ploteado) al Regimiento Escolta Presidencial (REP). Son del modelo Hilux 2017, cero kilómetros, doble cabina, 4x4.

Para finales de mayo se aguarda la llegada de las 25 ambulancias de terapia intensiva para Salud.

Justificado. James Spalding, director nacional de Itaipú, explicó que desde el 2013 se está cumpliendo con las instrucciones del Gobierno, que es estar al lado de las personas más necesitadas del país, mediante el uso eficiente de los recursos y el recorte de gastos superfluos. Añadió que próximamente se comprarán 30 patrulleras más.

Con relación a los vehículos para el REP, dijo que se prefirió comprar las camionetas nuevas, antes que autorizar el alquiler de autos, que en otras administraciones se hacían por G. 1.100.000 al día.

discrecionalidad. La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) también hizo un acto caritativo y compró 180 motocicletas para la Policía. De esa cantidad 150 se adquirieron de la firma AMS SA, propiedad del empresario Javier Bernardes, quien tiene vinculaciones con el presidente Horacio Cartes.

Técnicos del sector energético cuestionan la discrecionalidad con la que las binacionales encaran los gastos sociales, los cuales no están contemplados en los tratados y no se rigen por la Ley de Contrataciones Públicas, que no afecta a ambas instituciones.

El ingeniero Germán Escauriza aseveró que la compra de motocicletas que hizo la EBY a favor de la Policía no es su atribución ni función.

Por su parte, Ramón Montanía, ex consejero de Yacyretá, señaló que se tiene que investigar el proceso a través del cual se hicieron las adquisiciones de biciclos, dado que, a priori, el Consejo de Administración no evaluó la compra.