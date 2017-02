IPS: "No es necesario que vengan exclusivamente para enrolarse"

Explicó que el mecanismo se implementa en forma gradual desde el 2015 con pacientes oncológicos cuyas huellas dactilares fueron registradas cuando acudían a sus consultas.

"No hace falta que vengan al Hospital, no hace falta que vengan ahora a enrolarse, no es necesario que vengan, nosotros vamos a buscar la forma de hacerlo", expresó en conferencia de prensa.

Tras la confusión, centenares de asegurados fueron al hospital y forman largas filas para el procedimiento innecesariamente, pues pueden hacerlo en cualquier momento en el horario de 7.00 a 17.00, cuando vayan a retirar medicamentos, visitar a pacientes o consultar.



La medida establece que desde el 23 de marzo, antes de acceder a los servicios, el asegurado deberá primeramente enrolarse en las oficinas disponibles en la institución. Pero la intención es "no presionar", pues también se está trabajando en otros mecanismos para evitar molestias, como el cruzamiento de datos con el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y los registros móviles para pacientes que no pueden trasladarse al Hospital.

A su vez, la jefa de Gabinete, Lourdes Drews, dijo que hasta el momento 1.500 asegurados cumplieron con el enrolamiento biométrico. También aclaró que no implica la habilitación de una tarjeta magnética ni la presentación de foto carnet, como refiere el escrito que circula en los grupos de WhatsApp.



Con el mecanismo se busca generar comodidad y seguridad en cuanto a la prevención de robos de medicamentos, detallaron.