Ibáñez advierte de posible "venezualización"

El diputado del movimiento Colorado Añeteté advirtió sobre los peligros de lo que considera "un monstruo", en referencia al modelo político que se desea implementar desde el Gobierno.

"En estos días me escribió un diputado de Venezuela para comentarme la envidia que tienen de nuestro pueblo. Me dijo que en Venezuela no estarían como hoy si se levantaba el pueblo. Si no nos despertamos a tiempo nos espera la venezualización. Afortunadamente el pueblo ha despertado, ese león dormido se despertó", expresó.

José María Ibáñez pidió que sus colegas reflexionen, especialmente en la Semana Santa. "Lo mejor que nos puede pasar es que Cartes retire la enmienda; si es que eso no ocurre, está en nuestras manos decidir frenar estar historia de sangre y violencia", señaló.

Ibáñez mocionó durante el debate libre que se realizó en la Cámara de Diputados este miércoles.