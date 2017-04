Enviado especial. Desde Santo Domingo, República Dominicana.

"Aún sin muchos libros, que no llegaron a tiempo, la participación del Paraguay en la Feria Internacional del Libro es un gran éxito, por la gran calidad de los escritores e intelectuales paraguayos que están presentes y están siendo muy aclamados", dice el ministro de la Secretaría Nacional de Cultura del Paraguay, Fernando Griffith, quien reconoce sentirse muy afectado porque el cargamento de 1.800 libros paraguayos quedó varado en Panamá.

El secretario de Estado relata que el 8 de abril recibió una notificación de la empresa de transporte Van Pack, en donde le avisaban que los libros llegarían en 24 horas a República Dominicana, con lo cual se sintieron tranquilos.



"Sin embargo, el día de la apertura de la feria, el 20 de abril, la directora del evento, Ruth Herrera, me avisa que se abrieron los contenedores donde supuestamente estaban los libros paraguayos, pero hallaron que correspondía a un cargamento equivocado", señala.



Inmediatamente se pusieron en contacto con la empresa transportadora y descubrieron que los libros, por un error, se quedaron varados en la Aduana de Panamá. Se tuvo que hacer la inauguración del stand de Paraguay con libros donados a la Biblioteca Nacional de Santo Domingo, mientras se gestionaba el envío rápido, por vía aérea, de una nueva partida de textos desde Asunción.



SOLUCIÓN. "El costo del transporte aéreo de esta partida nueva fue cubierto por la empresa Van Pack y de ese modo se pudo dar una solución rápida. El stand paraguayo nunca estuvo sin libros, pero no se pudieron cubrir los primeros días en la cantidad ideal que se esperaba", indicó.



Griffith admite que lo ocurrido afecta a la imagen internacional del Paraguay, que participa como país invitado de honor en la Feria de Santo Domingo.



"Obviamente, la Secretaría Nacional de Cultura es la responsable de lo que ha pasado, y particularmente lo soy yo, como ministro. Asumo esa responsabilidad y pido disculpas", expresa.



El cargamento principal de 1.800 libros estaría llegando este miércoles 26 de abril y ya se tiene la promesa del Gobierno dominicano de retirarlos en forma inmediata de la Aduana y hacerlos llegar al stand de Paraguay.



"Además, le he solicitado al ministro de Cultura de República Dominicana, Pedro Vergés, que la feria se pueda extender una semana más. Lo están estudiando y hay una gran posibilidad de que sea así, con lo cual los lectores podrán acceder por más tiempo a más obras de autores paraguayos", destaca.



También explica que la Secretaría de Cultura se hará cargo de transportar de vuelta todos los libros que no lleguen a venderse al Paraguay y de devolverlos a las editoriales nacionales, "para no causarles pérdidas a quienes proveyeron generosamente estos ejemplares". En principio, se había hablado de que los textos sobrantes serian donados a instituciones dominicanas.



ACTIVIDADES. Más allá del escándalo mediático generado por la demora de los textos, la participación de los autores paraguayos continúa activamente en la muestra, que en principio debía concluir el próximo 1 de mayo.



Este miércoles 26, a las 16.00, Víctor-Jacinto Flecha habla sobre "El impacto del exilio en la obra de Augusto Roa Bastos"; Ramiro Domínguez acerca de "La realidad nacional en Hijo de Hombre" y Milda Rivarola sobre "El pensamiento democrático de Roa Bastos", en el salón de conferencias de la exposición.

A la misma hora, en el Espacio Joven, Richardson Díaz dirige la lectura dramatizada de la obra teatral "Pancha Garmendia", de Roa Bastos.



A las 18.00, Maribel Barreto y Lourdes Espínola hablarán sobre "La visión de la mujer en la obra de Augusto Roa Bastos", en el salón de conferencias.



A las 19.00, la norteamericana Helene Weldt-Basson disertará sobre "Augusto Roa Bastos y su trilogía sobre el monoteísmo del poder", en el Teatro Nacional.



A las 20.30, en la Sala Carlos Piantini, del Teatro Nacional, se realiza el gran concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Santo Domingo, con la dirección del músico paraguayo invitado Diego Sánchez Haase.