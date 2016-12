Gobierno se desliga de "spam" a favor de la reelección

El ministro de la Sicom, Fabrizio Caligaris, afirma que los mensajes de texto enviados a usuarios como campaña a favor de la enmienda para la reelección presidencial no provienen del Estado. Por su parte, la Conatel, dijo que no puede intervenir ya que no existe legislación al respecto.









