"Game of Thrones", el principio del fin ya está aquí

Se trata del principio del fin, ya que la despedida definitiva del producto estrella de HBO, que reúne semanalmente a millones de espectadores en todo el mundo, llegará tras la octava temporada.



"El guion de la última temporada está casi acabado", reconocieron recientemente los creadores de la serie, David Benioff y Dan Weiss, en declaraciones a The Hollywood Reporter. Eso sí, no especificaron si esa última temporada, que presumiblemente gozará de únicamente seis capítulos, llegará a emitirse en 2018 o si se verá retrasada hasta 2019.



La séptima temporada será la más corta hasta ahora, con siete episodios, aunque el último de ellos será el más largo de la serie, con una duración de 81 minutos.



El penúltimo de ellos también será más largo de lo habitual, con una duración de 71 minutos. "Es la temporada más espectacular hasta ahora", dijo a Efe el actor Aidan Gillen, que interpreta a Petyr "Littlefinger" Baelish.



Hasta ahora el récord estaba fijado en los 68 minutos de "The Winds of Winter", el episodio con el cerraba hace un año la sexta temporada.



Por entonces, "Game of Thrones" se despedía con la imagen de Daenerys Targaryen navegando hacia Westeros junto a su armada y sus dragones, en tanto que Jon Snow era proclamado rey del Norte tras derrotar a Ramsay Bolton en "la batalla de los bastardos" y dirigía sus pasos hacia Winterfell.



Al mismo tiempo, en King's Landing, Cersei Lannister, tras aniquilar a todos sus enemigos, acaba de hacerse con el trono de hierro justo cuando se aproxima una etapa en la que las viejas alianzas se fracturan y surgen otras nuevas, sumidas todas bajo la amenaza de la "gran guerra" contra un ejército de muertos vivientes que prometen la exterminación total.



La serie, basada en las novelas superventas de George R.R. Martin, vuelve a contar con el protagonismo de Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Kit Harington (Jon Snow), Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister), Lena Headey (Cersei Lannister), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Sophie Turner (Sansa Stark) y Maisie Williams (Arya Stark), entre otros.



La séptima temporada contará con la llegada de nuevos rostros como los de Jim Broadbent, Tom Hopper, Megan Parkinson y el cantante Ed Sheeran.



"Game of Thrones" se alzó el año pasado con 12 premios Emmy, incluido el de mejor serie dramática, lo que llevó a la producción de HBO a superar a la legendaria "Frasier" como la serie más reconocida en la historia de los Emmy, al elevar el listón hasta los 38 galardones.



Puede que la serie esté entrando en recta final, pero HBO, al estilo de los grandes estudios de Hollywood, ya piensa en seguir exprimiendo ese universo y está trabajando en cuatro posibles series que darían continuidad al formato.



En mayo, la prensa especializada anunció que cuatro guionistas, con la supervisión del propio George R.R. Martin, están involucrados en preparar esas potenciales continuaciones o "spin-offs" (series derivadas).



Martin está colaborando con Jane Goldman y Carly Wray en dos de esos proyectos, mientras que Max Borenstein y Brian Helgeland son los encargados de dar forma a las otras dos ideas.



Por el momento se desconoce si se trata de historias que suceden antes o después de la narración de "Game of Thrones", o si, por el contrario, son narraciones derivadas de su trama.