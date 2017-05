En Paraguay se tienen dos temas pendientes que afectan directamente a los trabajadores, según el ministro de Trabajo, Guillermo Sosa, quien habló específicamente de la formalización de los trabajadores y la seguridad social.

DESEMPLEO. En conversación con radio Monumental 1080 AM, Sosa dijo que nuestro país tiene una tasa de 5,3% de desempleo.

Señaló que actualmente unos 186.000 compatriotas se encuentran sin trabajo, al citar fuentes gubernamentales y al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Aseguró que el Gobierno seguirá trabajando en la promoción de inversiones, particularmente en el área de las pymes, y en la capacitación en oficios.

FORMALIZACIÓN. Al hablar de la formalización de los trabajadores, explicó que muchos empleadores aún no cumplen con las leyes vigentes relacionadas con el ámbito laboral.

"Tiene que ver con trabajadores que no perciben el salario mínimo, no se les pagan horas extras, trabajan más de ocho horas, no cobran aguinaldo, no tienen bonificación familiar o mujeres embarazadas que no cuentan con el permiso correspondiente", indicó Sosa.

Mencionó que la formalización es una de las deudas pendientes del trabajador paraguayo, porque también debe ir acompañada de la formalización de los empleadores. Reconoció que se viene de una cultura evasora, en donde trabajar en negro era de una de las características principales.

SEGURIDAD SOCIAL. Sobre este punto, hizo hincapié en la falta de infraestructura para garantizar una atención médica adecuada a los trabajadores.

"No hay nada más grave cuando un trabajador se enferma y debe peregrinar por los centros de salud buscando atención médica o medicamentos, y ni hablar cuando se tiene una enfermedad catastrófica", expresó el ministro de Trabajo a la emisora 970 AM.

Sobre este tema también mencionó a aquellas personas que cumplieron los 65 años de edad y no pueden jubilarse. "Esas son desgracias que debemos ir corrigiendo, por eso insistimos mucho con el tema del IPS", refirió.

RESPONSABILIDADES. El ministro Guillermo Sosa considera que todos tienen su cuota de responsabilidad para que se tenga esta situación. Es decir, los mismos trabajadores, los empleadores y la burocracia estatal.

"La mayoría de las veces el trabajador no tiene una educación para exigir su formalización, no sabe que tiene el derecho de estar asegurado al IPS; hace falta una educación para la formalización", agregó.

Al respecto, recordó que el año pasado realizaron una encuesta en la que preguntaron a las personas qué entienden por seguridad social. En un alto porcentaje involucraron a la Policía Nacional.

"No decían que es el derecho de los trabajadores de tener un seguro de salud y un pago para su jubilación cuando cumplan los 65 años de edad", refirió.

Con relación a los empleadores, dijo que muchos tampoco conocen cuáles son todas sus obligaciones para estar formalizados. Señaló que para abrir una empresa se debe cumplir con varios trámites para estar en regla.

En ese sentido, Sosa admite la excesiva burocracia estatal para lograr que las empresas puedan regularizarse y estar formalizadas.

"Debemos simplificar los trámites, bajar los costos de formalización. Cuando la empresa se formaliza tiene la obligación de formalizar a todos sus trabajadores. La formalización no es solo del sector laboral, sino también del sector empleador", afirmó.