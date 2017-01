FIUNA: Decano apartado denuncia "arbitrariedad"

Cabrera calificó lo ocurrido el último fin de semana como un "show mediático" y remarcó que la medida de apartarlo de su cargo por los interventores no se adecua al estatuto de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y aseguró que el único órgano competente para tomar dicha decisión es el Consejo Superior Universitario (CSU)."Calificó esa medida como arbitraria, el Consejo debería separarme del cargo, no el interventor", refirió al mismo tiempo de señalar que si bien no está en su ánimo juzgar al interventor, le llama la atención el "parcialismo" del mismo en lo que dura el proceso, que debe concluir el próximo 17 de febrero.Igualmente, argumentó que no existe una carpeta en la que se le instruye sumario, como se había difundido. "Yo no estoy enterado", indicó.Por último, comentó que el CSU es el estamento que debe decidir los destinos de la FIUNA y que en el caso de que el mismo decida apartarlo del cargo, acatará sin oposición.A través de la resolución 3064 Nº 057/2017, el interventor de la Facultad de Ingeniería, profesor doctor Ricardo Garay, resolvió instruir sumario administrativo al profesor ingeniero Éver Romildo Cabrera Herebia y separarlo del cargo.Esto, mientras duren las investigaciones y hasta la culminación del sumario administrativo, con la salvedad de que la presente medida en nada afecta o perjudica el principio constitucional de la presunción de la inocencia y de la defensa en juicio, señala el documento.En septiembre del año 2016, universitarios presentaron en el Congreso más de 60 páginas de un documento donde se detallan varios casos de presuntas irregularidades atribuidas al decano de Ingeniería de la UNA, Éver Cabrera.

Lo acusan, por sobre todas las cosas, de montar una "estructura prebendaria" dentro de esa casa de estudios para beneficiar mediante tráfico de influencia a su entorno, tanto docentes como universitarios y egresados de la institución.