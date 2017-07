La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo que no se puede usar a los políticos privados de libertad como "objeto de negociación" o como "rehenes", una declaración que ofrece a horas de la concesión de la medida de casa por cárcel al dirigente opositor Leopoldo López.

EFE

"No se puede usar a las personas privadas de libertad como si fuesen unos rehenes que pueden ser objeto de negociación, tal como lo hacen algunos grupos delictivos con las personas que secuestran. No se debe instrumentalizar un caso tan delicado y sensible para el país para tratar de legitimarse y mejorar su imagen", dijo Ortega.