Esto fue lo que informó el titular del Congreso, Roberto Acevedo, quien encabezó la comitiva de senadores que se reunieron con él, ayer.

Arnoldo Wiens y Enrique Bacchetta, de la disidencia colorada; y la liberal Emilia Alfaro de Franco son los que acompañaron a Acevedo.

Este último transmitió el mensaje de Díaz Verón, quien sugirió que todas las personas afectadas denuncien a las unidades fiscales de sus respectivas zonas, y que luego toda la investigación se canalizará desde la Fiscalía General.

"Nos ha comentado que van a investigar hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Son las palabras que utilizó el fiscal general", refirió el presidente del Congreso.

"Hubo un poco de contradicción con lo que nos dijeron en la Justicia Electoral, pero hemos solicitado copias de todo lo actuado hasta el momento", dijo el liberal.

En cuanto a la contradicción, indicó que el fiscal sostuvo que el Tribunal Superior de Justicia Electoral todavía no envío las copias de las planillas pero sí a la ANR, y que supuestamente ya solicitaron.

"Ojalá que no haya (condimento político). Tenemos que confiar y acompañar", refirió al ser consultado si confiaba en la promesa de Díaz Verón, y la incidencia que podría tener el cartismo.

"La ciudadanía debe acompañar y realizar las denuncias. Es también lo que pidió el fiscal general, que se realicen las denuncias de las personas que no han firmado y, sin embargo, aparecen en las planillas", señaló Acevedo.

los muertos. El titular del Congreso consideró que desde un principio hubo mala fe al incluir a los muertos en las planillas a favor de la enmienda. "Hemos solicitado que se investigue todo, principalmente, de las personas muertas. Sabemos ya que hubo mala intención porque un muerto no puede firmar planillas, por lo tanto ya constituye si hubo mala fe", cuestionó.

En cuanto a la eventual presentación de un proyecto de enmienda, que hasta el momento no se concretó, manifestó que en la propia Justicia Electoral alegaron que no era una iniciativa popular.

"Lastimosamente, no sé qué validez tendría con tantas irregularidades", remarcó en torno a las polémicas planillas.

"Lo importante es que (el fiscal) nos comunicó que en todo el país se pueden realizar las denuncias, pero que van a caer aquí en Asunción. En todas las sedes fiscales y si es necesario ampliarían el número de fiscales", indicó.

Volvió a reiterar que para él no tiene validez la planilla de firmas porque no se cumplieron requisitos del Código Electoral y, sobre todo, porque la enmienda ya fue rechazada y no puede volver a tratarse en el transcurso de un año.