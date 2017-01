Fiscal ordena detención de joven que realizó disparos al aire libre

El video y las fotos, así como la denuncia escrita que acompaña a los materiales audiovisuales se hizo viran rápidamente.

"Es un hecho grave y además configura delito especificado en la Ley de armas. Por ello, abrimos la investigación de oficio y posteriormente, desde Fiscalía General, se determinará el fiscal asignado y que continuará con la carpeta abierta de investigación. Esperamos la colaboración de la ciudadanía y del propio responsable para ponerse a disposición del Ministerio Público, a la vez estoy ordenando la detención de esta persona", afirmó Fúster a través de la fan page del Facebook del Ministerio Público.

"Por favor si me ayudan a difundir y que llegue a las autoridades correspondientes.Este tipo cometió un acto de total irresponsabilidad...ojalá y no haya victimas que lamentar(Es mi contacto, es paraguayo, vive en Bs. As. pero vino a pasar las fiestas a Py.)", señala Cynthia Rolón de Fernando de la Mora, quien realizó el posteo.