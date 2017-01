Festival de Cine Francés en línea, con 28 filmes gratuitos

El festival lo organiza Unifrance Films y presidido este año por el cineasta argentino Pablo Trapero (director de El Clan, Elefante blanco y 7 días en La Habana) y cuenta con películas subtituladas en diez idiomas, tales como francés, inglés, español, italiano, alemán, japonés, ruso, polaco.

El año pasado, el Festival de Cine Francés en línea tuvo más de 6,5 millones de visualizaciones de películas registradas en más de 200 territorios en el mundo, y este año retorna con nuevas películas, más idiomas extranjeros y más plataformas asociadas. Las cintas se difunden en el sitio del festival y en una treintena de plataformas, como iTunes en 90 países, Amazon, Google Play y otros.

TEMAS. La transición, unas veces cómica y otras dolorosa, de la niñez a la vida adulta se muestra en la sección Coming of age; los lazos familiares se exponen en el bloque We are family; y la amistad, el amor o ambos, en el apartado Love and friendship.

En tanto, la espiral descendente de personajes perturbadores se puede ver en el espacio Psycho; vidas de mujeres en el segmento A woman’s life y, por último, una selección especial en Midnight Screenings.