Para la artista, cada parte del cuerpo humano deber ser amado y aceptado tal cual es. Habla de una sociedad que desde pequeños orientan al ser a un camino de prejuicios y falsos conceptos, logrando que dentro de las estructuras de masas las celulitis, estrías o hasta la panza sean vistas como algo feo y no aceptado, que debe ser sometido a unos retoques para conseguir el cuerpo perfecto.

Lo que dice buscar es naturalizar las características del cuerpo que son habitualmente "estigmatizados" y "borrados" por las personas, según lo detalló el diario Clarín de Argentina.





"Desde bien pequeñitos nos hacen odiar todo aquello que tenemos en nuestro cuerpo e intentan constantemente que eliminemos todo aquello que para ellos no es normal: las manchas, las pecas, los pelos, y un sinfín de cosas más, y... las estrías. Las estrías son aquellas marcas que muchxs de nosotrxs tenemos en la piel. Me pasé años odiándolas e intentando encontrar una manera de eliminarlas, hasta que me dí cuenta que si no las aceptaba no me estaba aceptando a mí misma", dicta parte de su posteo en redes sociales.