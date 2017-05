Eugenio Derbez supera a Tom Hanks en la taquilla estadounidense

Los Ángeles (EE.UU.), 1 may (EFE).- "The Fate of the Furious" reinó en la taquilla de EE.UU. por tercera semana consecutiva, pero la sorpresa llegó de la mano del mexicano Eugenio Derbez, protagonista de "How to be a Latin Lover", la comedia con la que superó en recaudación a "The Circle", lo nuevo de Tom Hanks.









