Esta mañana dan la última despedida a Álvaro Ayala

“Estoy muy conmovido por la partida de mi amigo y maestro Álvaro Ayala. Gran tipo, gran artista, actor, humorista, cantante, conductor de tevé, periodista, guionista, etc.”, comentó Javier Barrios, más conocido como Ricky Recalde.

“Guardo de mi amigo los mejores recuerdos, y una inmensa gratitud a quien considero mi maestro en la actuación. Condolencias para la familia, y paz para Álvaro”, agregó el humorista.

Ayala, quien exploró los roles de actor en Kabarret 1, 2 y 3, y otras más; creó el personaje de Ricky Recalde con Barrios. “Recuerdo cuando me convocaron Álvaro y otra gran amiga, Perlita Fernández (+) para unirme a Kabarret (década de los ochenta). En aquella época yo no tenía experiencia alguna, era un peñero, cantor que hacía algunas humoradas con mis hermanos. Era más bien tímido y me asustaba el público, pero Álvaro me dio confianza, me guió”, recuerda.

En la primera entrega de la exitosa trilogía Kabarret, estaban además otros grandes artistas como Bicho Aquino, Adolfo Díaz, Lennys Paredes, entre otros. Desde ese entonces, el humorista con el personaje Ricky Recalde tomó vuelo propio. Luego, también le acompañó en su exitoso programa de televisión La siesta inolvidable.

A su vez, el coreógrafo y bailarín Robson Maia, que también compartió con Ayala obras como Kabarret 3 y Playback, e integró el plantel de su programa Hasta el lunes, señaló: “Siento que dejó muchísimo a quienes tuvimos la suerte de ser sus amigos. Contribuyó ampliamente con el teatro y televisión nacional. Deja un gran legado. Fue una persona de gran humor. Siento mucho dolor, y voy a extrañar mucho a quien fue mi amigo desde hace 25 años”.