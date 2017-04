El cerro de todos

Cerro Lambaré.jpg

Actualmente, el número de seres humanos que habitan en los alrededores del cerro se encuentra en crecimiento y, simultáneamente —como suele pasar en estos casos—, la vida de plantas y animales corre el riesgo de disminuir o incluso desaparecer, toda vez que no se encuentre una salida ordenada para esta situación.En el barrio denominado actualmente Santa Librada viven unas 120 familias que adquirieron sus propiedades a lo largo de los años. Se extiende desde la avenida Félix Bogado hasta el límite con Lambaré y va hasta Jukyty. Además, en la comunidad de Cerro Poty viven 27 familias de las parcialidades mbyá y avá guaraní.Este también es el lugar de asentamiento de más de 350 hogares pertenecientes a los ocupantes de los terrenos que se encuentran en los alrededores de la laguna Cateura. Sus habitantes son, en su mayoría, recicladores que trabajan en el vertedero, pero todavía se desconoce el número exacto de personas que moran en las inmediaciones del cerro.Julio Vázquez tiene 70 años, es el presidente de la Comisión Vecinal Cerro Guy y un conocedor de la problemática del cerro Lambaré. Puede hablar con autoridad porque vive en el lugar desde 1966 y es un activo dirigente vecinal, condición que le ha llevado a participar en congresos de vecinalismo en el extranjero."Nuestra misión es mejorar nuestro barrio, nuestra comunidad. Vivimos en un lugar que es un destino turístico obligado, pero nuestro sector nunca recibió atención de las autoridades", se lamenta Vázquez.El dirigente es un incondicional de su barrio y del cerro. Todos los días, a las 5.30, se dirige con su esposa a la cercana colina para sus ejercicios físicos. No son los únicos, porque el lugar atrae a gente de todas las edades de Asunción y de Lambaré, que acude a hacer caminatas cualquier día de la semana, pero principalmente los domingos.Vázquez comenta que después de la última crecida, la zona quedó inundada de basura. "Le hace falta una limpieza general a la entrada y recuperar el lugar. Sentimos vergüenza como habitantes cuando vienen extranjeros y preguntan cuál es el motivo de esta dejadez", señala.No es poco lo que está en juego. En esa zona hay más de 40 especies de plantas identificadas por técnicos en la materia. Una de las más características es el ysypo, del cual florecen cuatro variedades (de color amarillo, blanco, rosado y lila). Es hogar de varias especies de aves, pero el ysypo hoy está en peligro porque fue depredado para fabricar canastas."La laguna Cateura es un hermoso lugar al que no se le da importancia. Nosotros queremos que sea ejemplo de conservación de un sitio en el que hay muchas especies de peces. Hay más de 10 y se destacan el surubí, el carimbatá y el pacú. Pero la gente va, tira su red y consume; no hay cuidado de ningún tipo", revela Vázquez.El poblador sostiene que el vertedero debe ser trasladado a otro sitio y afirma que "la gente no debe vivir en ese lugar insalubre". Ellos (los recicladores) también se van a beneficiar con la mudanza si hay un ordenamiento y son organizados y capacitados en actividades, para que los sábados y domingos, cuando aparecen los turistas, puedan vender cosas, por ejemplo".